WaldSchweiz: Troger-Bumann wird neuer Geschäftsführer

Der Zentralvorstand des Waldeigentümerverbandes WaldSchweiz hat auf seiner Sitzung am 20. Januar Dr. Thomas Troger-Bumann zum neuen Geschäftsführer gewählt. Troger-Bumann tritt die Nachfolge von Markus Brunner an, der WaldSchweiz im Oktober 2019 verlassen hat, um sich beruflich neu zu orientieren.



Troger-Bumann war in den vergangenen 20 Jahren Leiter der Schweizer Paraplegiker-Vereinigung, dem nationalen Dachverband der Querschnittgelähmten. Von 2007 bis Ende 2019 war er auch Präsident von Swiss Paralympic. Seit 2017 ist er zudem mit der von ihm gegründeten Manoah 858 Consulting GmbH im Bereich der Unternehmensberatung tätig.