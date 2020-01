Von der Heide wird Gesamtvertriebsleiter bei Jowat

Kay-Henrik von der Heide, zuletzt Vertriebsleiter in der Sparte „Oberflächen/Elemente“ bei Westag & Getalit, wird zum 1. Februar die Vertriebsleitung bei dem Klebstoffhersteller Jowat übernehmen. Vor seinem Wechsel zu Westag & Getalit im Januar 2012 war er im Vertrieb bei Dieffenbacher, der Coveright Surfaces Germany, der Döllken Kunststoffverarbeitung und der Blomberger Holzindustrie B. Hausmann tätig.



Bei Jowat soll er zukünftig sämtliche nationalen und internationalen Vertriebsaktivitäten verantworten. Er wird damit Nachfolger von Ulrich Schmidt, der das Unternehmen nach über zwanzigjähriger Betriebszugehörigkeit auf eigenen Wunsch verlässt. In seiner neuen Position berichtet von der Heyde an den Vorstand Vertrieb & Marketing Klaus Kullmann.