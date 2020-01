Virus: Domotex Asia/Chinafloor wird verschoben

Die Veranstalter der Domotex Asia/Chinafloor haben angekündigt, dass die eigentlich für den 24. bis 26. März geplante Bodenbelagsmesse auf einen späteren Termin verschoben wird. Als Begründung werden der Ausbruch des Coronavirus und die daraus resultierenden Vorsorgemaßnahmen genannt. In mehreren chinesischen Provinzen gibt es inzwischen deutliche Einschränkungen der Reisefreiheit. Gestern haben verschiedene europäische und nordamerikanische Fluggesellschaften angekündigt, die Flüge nach China bis auf weiteres einzustellen. Der neue Termin der Domotex Asia/Chinafloor soll nach Ablauf der Ferien zu Chinese New Year so schnell wie möglich festgelegt werden.