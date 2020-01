Verwaltungsgericht hat Finnpulp Genehmigung verweigert

Das oberste finnische Verwaltungsgericht Korkein hallinto-oikeus (KHO) hat am 19. Dezember die umweltrechtliche Genehmigung für das von Finnpulp in Sorsasalo bei Kuopio geplante Zellstoffwerk mit angeschlossener Bioraffinerie verweigert. Die Entscheidung erfolgte in letzter Instanz. In einer Reaktion auf das Urteil hat Finnpulp einen Tag nach dem Urteil angekündigt, dass die Planungen für das Werk an dem bislang vorgesehenen Standort gestoppt werden.



Die Ablehnung hat das KHO mit fehlenden oder unzureichenden Unterlagen begründet. In einer Mitteilung weist Finnpulp darauf hin, dass das Gericht unter anderem eine umfängliche Prüfung der Umweltauswirkungen auf den zum geplanten Standort nahe gelegenen See Kallavesi in Zusammenhang mit anderen an den Ufern des Sees angesiedelten Industriebetrieben über die gesamte Betriebsdauer des Werks von voraussichtlich 40-50 Jahren gefordert hat. Nach Einschätzung von Finnpulp ist eine solche Prüfung ungewöhnlich und diesem Umfang bei bisherigen Projekten im Bereich der Zellstoffindustrie nicht eingefordert worden. Darüber hinaus sieht Finnpulp die Anforderungen auch nicht durch die Europäische Wasserrahmenrichtlinie gedeckt, auf die sich das Gericht in seiner Entscheidung beruft.