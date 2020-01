Segezha begibt Anleihen in Höhe von 100 Mrd Rubel

Die russische Segezha Group hat Ende vergangenen Jahres Anleihen in Höhe von 100 Mrd Rubel (umgerechnet 1,4 Mrd €) begeben. Das unbefristete, registrierungsfreie Anleiheprogramm ist am 25. Dezember an der Moskauer Börse angemeldet worden und hat eine Laufzeit von bis zu zehn Jahren. Nach Angaben von President und Chairman of the Board Mikhail Shamolin soll die Finanzierungsstruktur der Segezha Group durch die Anleihen diversifiziert werden.