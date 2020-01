Seeling wird vom KWF zur BFH-HAFL in Bern wechseln

Prof. Dr. Ute Seeling wird zum 31. August als geschäftsführende Direktorin des Kuratoriums für Waldarbeit und Forsttechnik (KWF) ausscheiden. Dies hat der KWF-Vorsitzende Robert Morigl heute mitgeteilt.



Ab 1. September wird Seeling als Direktorin an der Hochschule für Agrar-, Forst- und Lebensmittelwissenschaften (BFH-HAFL) in Bern tätig sein. Sie folgt dort auf Prof. Dr. Magdalena Schindler Stokar nach, die zum 1. September in den Ruhestand treten wird.



Seeling war 2007 als Nachfolgerin von Dr. Klaus Dummel zum KWF gewechselt. Zuvor war sie Geschäftsführerin der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Waldbesitzerverbände (AGDW) in Berlin.