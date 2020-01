Schiffsladung geht mit 65.471 m³ in Richtung USA

Am 17. Januar hat die „MS Saga Faith“ mit insgesamt 65.417 m³ Nadelschnittholz an Bord den schwedischen Hafen Karlshamn in Richtung USA verlassen. Nach Einschätzung der schwedischen Vida, von der allein 34.902 m³ stammen, war dies die größte einzelne Schiffsladung Nadelschnittholz, die Schweden jemals verlassen hat.



Laut den bislang vorliegenden US-Importzahlen wurden aus Schweden in den ersten acht Monaten insgesamt 330.864 m³ Nadelschnittholz und Hobelware iimportiert, rund 14 % weniger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Im Gesamtjahr 2018 summierten sich die US-Importe aus Schweden auf insgesamt rund 392.000 m³.