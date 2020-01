Rettenmeier baut in Hirschberg KVH-/BSH-Werk

Die Rettenmeier Holding wird am Standort Hirschberg ein KVH-/BSH-Werk errichten. Laut der gestern im Rahmen der Dach & Holz in Stuttgart veröffentlichten Pressemitteilung soll das Werk im Zweischichtbetrieb auf eine Kapazität von 80.000 m³ KVH- und BSH-Listen sowie Stangenware ausgelegt werden. Der Baubeginn ist für Mitte 2020 geplant. Im Frühjahr 2021 soll das Werk in Betrieb gehen.