Pavlovic leitet JAF-Niederlassung in Serbien

Melanija Pavlovic hat am 1. Dezember die Geschäftsführung der serbischen Niederlassung J.u.A. Frischeis d.o.o. in Nova Pazova der JAF-Gruppe übernommen. Sie ist auf Saša Brankovic nachgefolgt, der das Unternehmen zum Jahresende verlassen hat und seitdem außerhalb der Holzbranche tätig ist. Pavlovic ist im Juni vergangenen Jahres bei J.u.A. Frischeis eingetreten. Von 2018 bis 2019 war sie als Beraterin in Singapur tätig. Davor hat sie von 2015 bis 2018 als CEO die Geschäfte des österreichischen Baustoffherstellers Wopfinger Bauindustrie (Baumit) in Serbien verantwortet.