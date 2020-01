Nadelholztermin Jossgrund findet 2020 nicht statt

Aufgrund des hohen Schadholzanfalls hat Hessen-Forst den für den 4. Februar angesetzten Nadelwertholztermin „Jossgrund“ abgesagt. Nach Angaben von Hessen-Forst wird aber ein Teil der Nadelwerthölzer auf dem ebenfalls am 4. Februar angesetzten Termin „Jesberg“ mit aufgelegt.



Laut den Ausschreibungsunterlagen und dem Losverzeichnis werden etwa 281 fm Nadelwertholz das Angebot von Jesberg ergänzen. 2019 waren beim Termin Jossgrund 1.144 fm Nadelwertholz angeboten worden. Aber auch das Laubwertholzangebot wird in diesem Jahr in Jesberg deutlich niedriger ausfallen. Mit rund 826 fm wird gerade einmal die Hälfte der Vorjahresmenge erreicht werden.