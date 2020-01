Metsähallitus hat Niemelä zum neuen CEO ernannt

Juha Niemelä ist seit dem 1. Januar CEO des finnischen Amts für Staatswälder (Metsähallitus) mit Sitz in Vantaa. Die Amtszeit beträgt fünf Jahre. Die Bestellung erfolgte am 19. Dezember durch die finnische Regierung auf Vorschlag des finnischen Land- und Forstwirtschaftsministers Jari Leppä. Niemelä war seit 2015 Direktor der Abteilung Natürliche Ressourcen am finnischen Landwirtschaftsministerium (Maa- ja Metsätalousministeriö). Zuvor hat er das Zentrum für wirtschaftliche Entwicklung, Verkehr und Umwelt in Zentralfinnland geleitet. Parallel zu diesen Tätigkeiten ist Niemelä seit 1998 Dozent an der Universität Helsinki.



Bei Metsähallitus folgt Niemelä auf Pentti Hyttinen nach. Hyttinen war im August vor dem Ende seiner Amtszeit aus persönlichen Gründen zurückgetreten.