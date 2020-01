Mayr-Melnhof Holz baut BSP-Werk in Leoben

Im Laufe der nächsten drei Jahre plant die Mayr Melnhof Holz (MM-Holz) am Stammsitz Investitionen in Höhe von rund 130 Mio €. Der Großteil des Investitionsvolumens fließt dabei in den Bau einer Brettsperrholz (BSP)-Produktion. Neben Gaishorn wird MM-Holz nach Fertigstellung über zwei BSP-Werke verfügen.



Das künftige BSP-Werk entsteht unmittelbar neben dem bestehenden Sägewerk in Leoben auf dem ehemaligen Novopan-Gelände und soll in der ersten Ausbaustufe über eine Kapazität von 80.000 m³/Jahr und im Endausbau von 140.000 m³ verfügen. Darüber hinaus wird MM-Holz auch ein Hochleistungsnachsortier- und Hobelwerk sowie ein vollautomatisiertes Hochregallager bauen. In einem weiteren Schritt ist die dann eine umfassende Modernisierung des Sägewerks geplant. Das dafür veranschlagte Investitionsvolumen von 70 Mio € muss allerdings erst noch durch den Aufsichtsrat genehmigt werden.



Unterstützt wird das aktuelle Investitionsprojekt vom Bund, dem Bundesland Steiermark, der Stadt Leoben sowie der Steirischen Wirtschaftsförderung (SFG).