Kröger ist von Pollmeier zu Mercer Timber gewechselt

Anfang Dezember ist Torsten Kröger, seit August 2009 Technischer Leiter der Pollmeier Massivholz in Creuzburg, zu Mercer Timber Products gewechselt. Kröger ist bei Mercer Timber für den Bereich „Strategische Projekte“ verantwortlich. Details zu den Aufgaben von Kröger wurden von Mercer Timber zwar nicht gemacht. Nach dem plötzlichen Tod des langjährigen Produktionsleiters Axel Zimmermann Anfang November vergangenen Jahres hatte Mercer Timber aber angekündigt, die bisherigen Aufgaben von Zimmermann, darunter die Planung zum Bau eines Sägewerkes am Standort der Zellstoff Stendal (ZS) in Arneburg, neu verteilen zu wollen.



Die Frage, wer die Aufgaben von Kröger bei Pollmeier Massivholz übernommen hat, ließ das Unternehmen mit Verweis auf seine Geschäftspolitik unbeantwortet.