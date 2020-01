IMA: Geiger wird auch in Deutschland Geschäftsführer

Andreas Rinke, seit Mitte 2014 in der Geschäftsführung der IMA Schelling Deutschland GmbH für den den Bereich Forschung & Entwicklung sowie die operativen Geschäftsfelder Auftragstechnik, Produktion, Materialwirtschaft, Qualitätssicherung und Installation & Customer Service verantwortlich, ist zum 31. Dezember aus dem Unternehmen ausgeschieden.



Christoph Geiger, seit April 2018 bei der IMA Schelling Group und bislang bei der IMA Schelling Austria für die gleichen Aufgabenfelder zu-ständig, hat zum 1. Januar die Gesamtverantwortung für diese Bereiche in Österreich und Deutsch-land übernommen. Er berichtet an Wolfgang Rohner, CEO der IMA Schelling Group.