Elf Tote bei Brand auf Sägewerksgelände in Asino

Am Dienstagmorgen ist in einer Arbeiterunterkunft des Sägewerkes Green Wood in Asino/Oblast Tomsk ein Brand ausgebrochen. Nach Angaben der örtlichen Feuerwehr ist der Brand, bei dem elf Arbeiter starben und zwei Personen verletzt wurden, auf einen technischen Defekt in dem einstöckigen Wohngebäude zurückzuführen. Die Staatsanwaltschaft des Oblastes Tomsk ermittelt laut russischer Online-Medien gegen den Managing Direktor von Green Wood wegen Fahrlässigkeit mit Todesfolge bei der Unterbringung von Mitarbeitern. Bei einer Verurteilung kann eine Haftstrafe von bis zu drei Jahren verhängt werden. Green Wood gehört chinesischen Investoren.