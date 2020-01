Egger-Gruppe hat die meisten Kennzahlen gesteigert

In der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2019/2020 haben sich die Geschäftszahlen der Egger-Gruppe nach Unternehmensangaben entsprechend den Planungen entwickelt. Der Gruppenumsatz konnte im Vorjahresvergleich um 3,4 % auf 1,481 Mrd € gesteigert werden. Zu dieser Steigerung haben alle fünf Divisionen beigetragen; lediglich im Bereich „Sonstiges“ ist der Umsatz leicht zurückgegangen. Das bereinigte EBITDA und das Gesamt-EBITDA haben dagegen um 4,9 % bzw. 12,2 % nachgegeben. Damit ergibt sich eine EBITDA-Marge von jeweils 14,9 %, nachdem im Vorjahreszeitraum eine Marge auf bereinigter Basis von 16,2 % und insgesamt von 17,5 % erreicht worden war.



Die nachfolgenden Ergebniszahlen sind dagegen durchgehend gestiegen. Das EBIT hat sich um 17,9 % auf 119,7 Mio € erhöht und damit fast wieder das in der ersten Geschäftsjahreshälfte 2017/2018 erreichte Niveau von 126,8 Mio € erreicht. Das Vorsteuerergebnis fiel mit 110,2 Mio € besser aus als in den zwei vorangegangenen Vergleichsperioden; das Ergebnis nach Steuern lag mit 79,7 Mio € zwischen den Geschäftshalbjahren 2017/2018 und 2018/2019.