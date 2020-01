Döllken Profiles investiert 11 Mio € in neues Zentrallager

Der zur Surteco Group gehörende Profilhersteller Döllken Profiles will am Standort Bönen bis Ende 2020 die Produktionsflächen erweitern und ein neues Logistikzentrum errichten. Erste vorbereitende Arbeiten werden bereits im Januar anlaufen, mit dem eigentlichen Bau soll im Frühjahr begonnen werden.



Döllken Profiles reagiert mit diesem Projekt, für das insgesamt rund 11 Mio € investiert werden sollen, nach eigenen Angaben auf das starke Wachstum der letzten Jahre, den kontinuierlichen Ausbau der Produktpalette und die damit gestiegene Komplexität. In dem rund 10.000 m² großen Logistikzentrum wird die gesamte Disposition und Vertriebslogistik gebündelt. Dies soll laut Hartwig Schwab, Geschäftsführungsvorsitzender der Döllken Profiles GmbH, zu einer Reduzierung der innerbetrieblichen Transporte, zu einer Verkürzung der Lieferzeiten sowie zu einer Verbesserung von Flexibilität und Service führen. Darüber hinaus werden rund 40 Büroarbeitsplätze sowie neue Sozialräume für rund 180 Mitarbeiter geschaffen.



Auf den zusätzlichen Produktionsflächen von rund 4.000 m² können laut Döllken Profiles bis zu zwölf neue Extrusionslinien aufgebaut werden. Der Kapazitäts-ausbau bezieht sich vor allem auf die Produktgruppen Sockelleisten, technische Profile und LED-Bänder.