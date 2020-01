Baden-Württemberg: 52,5 Mio €/Jahr für Notfallplan Wald

Die Landesregierung Baden-Württembergs unterstützt den vom Minister für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Peter Hauk Anfang September 2019 vorgestellten „Notfallplan Wald“ und hat hierfür 40 Mio € in den Doppelhaushalt 2020/2021 eingestellt. Darüber hinaus hat der Bund nach Angaben von Hauk eine Erhöhung der Mittel an der Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz (GAK) in Höhe von voraussichtlich je 12,5 Mio €/Jahr zugesagt, sodass für 2020 und 2021 jeweils 52,5 Mio € zur Verfügung stehen.



Der Notfallplan besteht aus den fünf Aktionsfeldern Krisenmanagement, Beratung und Kommunikation, finanzielle Förderung von Waldbesitzenden, Unterstützung der Holzvermarktung auf Landesebene, Forschung sowie personelle und finanzielle Maßnahmen. Die Aktionsfelder unterteilen sich wiederum in insgesamt 37 Maßnahmen.



Darüber hinaus werden 130 neuen Stellen im Forstbereich geschaffen. Laut Hauk soll damit auch eine qualifizierte Betreuung und Beratung von Waldbesitzern intensiviert werden. Mit der grundsätzlichen Fortführung des Einschlagsstopps im Staatswald für Nadelfrischholz soll zudem der Holzmarkt entlastet werden.