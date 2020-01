2,5 Mio € Schaden bei Brand in Palettenwerk

Bei einem Brand in einem Palettenwerk in Ilsfeld ist es in der vergangenen Nacht zu einem Sachschaden von schätzungsweise 2,5 Mio € gekommen. Durch den Brand wurde eine etwa 100 m lange und 30 m breite Produktions- und Lagerhalle vollständig zerstört. In dem Gebäude befanden sich verschiedene Produktionsmaschinen und mehrere tausend Holzpaletten. Die Brandursache ist unklar und soll nach Angaben der Polizei von einem Sachverständigen geklärt werden.