Velux-Board hat Jensen zum neuen Vorsitzenden gewählt

Der Board of Directors des dänischen Dachfensterherstellers Velux hat Jørgen Jensen im Dezember zum neuen Vorsitzenden gewählt. Jensen hat damit die Nachfolge von Søren Bjerre-Nielsen angetreten.



Bjerre-Nielsen, der seit 1997 Mitglied im Velux-Board war und dort vor sechs Jahren das Amt des Vorsitzenden übernommen hatte, ist auf eigenen Wunsch ausgeschieden. Bei der Velux-Muttergesellschaft VKR Holding steht Bjerre-Nielsen dem Board of Directors allerdings weiterhin als Chairman vor.



Der Board of Directors bei Velux besteht aus neun Personen, bei VKR sind es insgesamt fünf Mitglieder.