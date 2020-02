Sühac hat Baumaßnahme zum Jahresende abgeschlossen

Das auf Türen spezialisierte Großhandelsunternehmen Sühac wird sein neues Ausstellungs- und Schulungsgebäude am Stammsitz Ansbach-Brodswinden am 20. März eröffnen. Die Baumaßnahme hat sich etwas länger als geplant hingezogen und wurde Ende 2019 abgeschlossen. Das veranschlagte Investitionsvolumen von rund 4 Mio € wurde nicht vollständig ausgeschöpft. Laut Sühac-Geschäftsführer Harald Reichel sind knapp über 3 Mio € in das Projekt geflossen.



Im unteren Stockwerk des zweigeschossigen Gebäudes befindet sich die neue Ausstellung. Auf 600 m² werden hier rund 300 Wohnraum- und Funktionstüren präsentiert. Im oberen Stock stehen weitere 600 m² zur Verfügung, auf denen Schulungs- und Büroräume untergebracht wurden. Die bisherige Ausstellungsfläche von rund 250 m² wird in Zukunft ebenfalls für Büros genutzt.



An der geplanten Anschaffung eines zweiten Bearbeitungszentrums hält das Unternehmen fest, die Umsetzung dieser 2 Mio €-Investition wird sich aber voraussichtlich um ein Jahr verzögern. Laut dem anfänglichen Zeitplan sollte dieses Investitionsvorhaben Ende 2020 bzw. Anfang 2021 abgeschlossen werden, inzwischen geht Reichel jedoch von Ende 2021 oder Anfang 2022 aus. Offenbar laufen zurzeit noch Verhandlungen mit Anlagenlieferanten.