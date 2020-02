Schattdecor baut neues Verwaltungsgebäude in Thansau

Die Schattdecor-Gruppe wird am Stammsitz Thansau im Verlauf der nächsten zwei Jahre ein neues Verwaltungsgebäude errichten, das auf vier Stockwerken zusätzliche Büroflächen in einer Größenordnung von 2.700 m² bereitstellen soll. Der Baubeginn ist Anfang 2021 geplant, mit dem Bezug soll im Frühjahr 2022 begonnen werden. Parallel zu dem Neubau plant Schattdecor in Thansau die Modernisierung und Vergrößerung des Showrooms.