Pinnacle-CEO McCurdy geht im Mai in den Ruhestand

Rob McCurdy, seit 2012 CEO des kanadischen Pelletproduzenten Pinnacle Renewable Energy hat das Board of Directors gestern darüber informiert, dass er am 5. Mai in den Ruhestand gehen wird. Die Suche nach einem Nachfolger wurde nach Unternehmensangaben eingeleitet. Bis zur Ernennung eines Nachfolgers wird McCurdy weiterhin als CEO tätig sein.



Dem Executive Management Team von Pinnacle gehören neben McCurdy aktuell noch Andrea Johnston (CFO), Scott Bax (COO), Vaughan Bassett (VP Sales and Logistics), Erin Strong (Director HR), Ranj Sangra (General Counsel & Corporate Secretary) sowie Adnan Khan (VP Strategic Capital) an.