Neuer PEFC CoC-Standard ist als Download verfügbar

Der neue PEFC-Standard zur Produktkettenzertifizierung (PEFC ST 2002:2020 Chain of Custody of Forest and Tree Based Products – Requirements) steht seit vergangenen Freitag (14. Februar) auf der Homepage des PEFC International als Download bereit. Mit der Veröffentlichung ist der Standard auch in Kraft getreten. Damit verbunden ist auch der Standard zur Logo-Nutzung (Trademark). Anwender der Produktkettenzertifizierung haben nun 18 Monaten, das heißt bis spätestens 14. August 2021 Zeit, ihre Verfahren an die neuen Regelungen anzupassen.



Der Veröffentlichung des 34 Seiten umfassenden Standards waren im vergangen Jahr Beteiligungsverfahren vorangegangenen. Ursprünglich hätte der Standard am 13. November auf der PEFC-Generalversammlung in Würzburg verabschiedet werden sollen. Kurz vorher war es aber noch zur Kritik aus Ländern der Südhalbkugel gekommen. Im neuen Standard enthaltene Passagen, die Holz aus Plantagen betreffen, mussten deshalb nochmals geändert werden. In dem neuen Standard wurden die Umtriebszeiten für Plantagen, die auf ehemaligen Landwirtschaftsflächen angelegt sind, nun auf 35 Jahre festgelegt. Infolge dieser kurzfristigen Anpassung konnte die Verabschiedung durch die Generalversammlung erst am 17. Januar erfolgen.