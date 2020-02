Marxen wird Sales, Marketing, Art Director bei Lamigraf

Der spanische Dekordrucker Lamigraf hat Martin Marxen, seit 2002 in verschiedenen Positionen bei der Hueck Rheinische GmbH, zum neuen Sales, Marketing und Art Director ernannt. Er wird in dieser Position auch der Lamigraf-Geschäftsführung angehören und an CEO Pep Colomer berichten.



Marxen hatte bei Hueck Rheinische bis Mai 2016 das Produktmanagement geleitet. Seither war er Head of Design bei der auf Dekor- und Strukturentwicklungen ausgerichteten Hueck Design GmbH.