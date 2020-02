OLG Hamm hat Berufung von Klausner zurückgewiesen

Der 2. Zivilsenat des Oberlandesgerichts (OLG) Hamm hat gestern die Berufung der Klausner-Gruppe in dem Rechtsstreit mit dem Land Nordrhein-Westfalen um Holzlieferverträge nach dem Sturm „Kyrill“ zurückgewiesen. Eine Revision wird nicht zugelassen. Die Klägerin trägt die Kosten des Rechtsstreits.



Mit der Entscheidung hat der Senat das erstinstanzliche, die Klage abweisende Urteil des Landgerichts Münster vom 21. Juni 2018 (Az. 011 O 334/12 LG Münster) im Ergebnis bestätigt. Ebenso wie bereits das Landgericht hat der Senat die streitgegenständlichen Holzlieferverträge als insgesamt unwirksam angesehen, weil sie gegen das europäische Beihilferecht verstoßen. Klausner hatte in dem nun abgeschlossenen Verfahren das Land zur Zahlung von Schadensersatz von 54 Mio € verklagt.



Einzelheiten der Begründung der Senatsentscheidung ergeben sich aus dem noch abzusetzenden Urteil, das nach der Zustellung an die Parteien auch zur Veröffentlichung vorgesehen ist. Die zur Entscheidung anstehenden Sach- und Rechtsfragen hat der Senat in der heutigen mündlichen Verhandlung mit den anwesenden Parteivertretern ausführlich erörtert.



Urteil des 2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Hamm (Az. 2 U 131/18 OLG Hamm) ist noch nicht rechtskräftig.