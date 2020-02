Fischer-Gruppe sagt Beteiligung an Eisenwarenmesse ab

Die unter anderem auf Befestigungssysteme für den Baubereich ausgerichtete Fischer-Unternehmensgruppe hat ihre Beteiligung an der vom 1. bis 4. März in Köln anstehenden Internationalen Eisenwarenmesse aufgrund gesundheitlicher Bedenken wegen des Coronavirus abgesagt. Fischer hätte zwei Stände in der Halle 11 belegt. Das Unternehmen begründete die Entscheidung mit der unter den eigenen Mitarbeitern entstandenen Verunsicherung, die in den letzten Tagen aufgrund der Berichterstattung über das Coronavirus zugenommen hätte. In der Mitteilung über die Messeabsage hat Fischer zudem über Reisebeschränkungen in der Unternehmensgruppe informiert. Mitarbeiter aus chinesischen Fischer-Standorten reisen bis auf weiteres nicht an Fischer-Standorte in anderen Ländern. Mitarbeiter aus diesen anderen Ländern reisen im Gegenzug auch nicht nach China.



Die Fischer-Unternehmensgruppe ist derzeit mit 47 Gesellschaften in 35 Ländern vertreten und exportiert in über 100 Länder. Im Geschäftsjahr 2018 hat die Gruppe mit weltweit rund 5.200 Mitarbeitern einen Umsatz von 864 Mio € erwirtschaftet.