Eurobaustoff: Fachgruppe Trockenbau hat neue Mitglieder

Zum 1. Januar sind die Hornbach Baustoff-Union und Jacob Sönnichsen (Jacob Cement) der Fachgruppe „Trockenbau“ innerhalb der Baufachhandelskooperation Eurobaustoff beigetreten. Die Zahl der Fachgruppenmitglieder hat sich damit von 30 auf 32 erhöht.



Jacob Cement verfügt aktuell über 17 Standorte in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Berlin. Die Hornbach Baustoff-Union unterhält 31 Niederlassungen im Saarland, in Rheinland-Pfalz, Hessen und Baden-Württemberg sowie je eine Niederlassung in den französischen Departments Moselle und Bas-Rhin.