EPF-Generalversammlung mit VHI-Jubiläum

Die diesjährige Generalversammlung des europäischen Holzwerkstoffverbands EPF wird mit der Feier zum 100-jährigen Bestehen des Verbands der Deutschen Holzwerkstoffindustrie (VHI) kombiniert. Während der vom 17. bis 19. Juni in Berlin geplanten Generalversammlung wird am 18. Juni ein gemeinsamer Festabend stattfinden. Die eigentliche EPF-Generalversammlung ist wie üblich in die Sitzung des Managing Board am 17. Juni, die Sitzungen der einzelnen Working Groups/Product Groups und die interne Mitgliederversammlung am 18. Juni sowie den öffentlichen Teil am 19. Juni unterteilt.



Die letzte EPF-Generalversammlung in Deutschland hatte im Juni 2010 in Dresden stattgefunden. Auch damals war die Feier zum 90-jährigen Bestehen des VHI in die Veranstaltung integriert worden.