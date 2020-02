Czech Forest erwartet 2020 bis zu 60 Mio m³ Käferholz

Das tschechische Forstinstitut Czech Forest rechnet im laufenden Jahr in Tschechien mit dem Anfall von 40-60 Mio m³ Käferholz. Für das Jahr 2021 könnte sich nach Einschätzung des Institutes das Käferholzaufkommen auf 80-120 Mio m³ nochmals drastisch erhöhen. Erst ab 2022 geht Czech Forest von einem allmählichen Rückgang des Schadholzaufkommens aus.



2019 sind demnach landesweit rund 30 Mio m³ Käferholz angefallen. Damit übersteigt das anfallende Schadholz die in Tschechien vorhandenen Verarbeitungskapazitäten für Nadelrundholz in Höhe von 11 Mio m³ um ein Mehrfaches.



Die Schäden liegen damit mittlerweile auch weit über dem durchschnittlichen reguläre Nadelholzeinschlag. Vor Ausbruch der Borkenkäferkalamität wurden in Tschechien im Zeitraum 2009-2018 im Durchschnitt 14,4 Mio m³ Nadelholz eingeschlagen.