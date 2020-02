Addtech übernimmt Mehrheit an Valutec Group

Die schwedische Technologiehandelsgruppe Addtech hat 86 % der Anteile an dem Trocknerproduzenten Valutec übernommen. Eine entsprechende Vereinbarung wurde am vergangenen Freitag unterzeichnet. Der Kaufpreis auf schuldenfreier Basis liegt bei 620 Mio skr. Die Übernahme steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die zuständigen Wettbewerbsbehörden. Das Closing wird für Anfang April erwartet. Die übrigen 14 % der Aktien verbleiben weiterhin bei den Minderheitsaktionären, die zudem bei Valutec operativ tätig sind.



Die Übernahme erfolgt über den Addtech-Geschäftsbereich „Addtech Industrial Process“, in dem unter anderem Analysegeräte, Dichtungen, Schwingungsdämpfer, Ketten und Komponenten für Elektromotorenlösungen zum Portfolio gehören. Der Kaufpreis auf schuldenfreier Basis liegt bei 620 Mio skr.



Nach Angaben von Addtech-CEO Niklas Stenberg wird Valutec auch weiterhin als eigenständiges Unternehmen am Markt agieren.



Unter dem Dach von Addtech befinden sich aktuell rund 130 Tochterunternehmen mit zusammen rund 2.900 Mitarbeitern. Im Geschäftsjahr 2018/2019 (31. März) erwirtschaftete der Konzern einen Umsatz von 10,148 Mrd skr, das EBITA betrug 1,085 Mrd skr.



Die Valutec Group hat laut allabolaged.se im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 449,6 Mio skr erwirtschaftet. Das EBITDA bzw das EBIT betrug 97,8 Mio skr bzw. 96,5 Mio skr.