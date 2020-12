Ikea UK wird morgen alle Möbelhäuser wieder öffnen

Mit dem Ablauf der von der britischen Regierung Ende Oktober verhängten Einschränkungen für den stationären Handel wird Ikea UK die seit dem 5. November geschlossenen Standorte morgen wieder öffnen. Neben den 19 Möbelhäusern wird auch das Planning Studio in Tottenham wieder den Betrieb aufnehmen.



Die Standorte in Schottland und in Nordirland waren auch in den letzten Wochen zugänglich. Das Möbelhaus im walisischen Cardiff hatte nach Ablauf des von der walisischen Regierung verhängten Lockdowns bereits am 9. November wieder den Betrieb aufgenommen.