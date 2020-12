Haye wird im Januar Hauptgeschäftsführerin beim IVK

Dr. Vera Haye übernimmt zum 1. Januar von Ansgar van Halteren die Hauptgeschäftsführung des Industrieverbands Klebstoffe (IVK). Haye war im Oktober 2018 als Referentin der Geschäftsführung zum IVK gewechselt, seit Juli 2020 hat sie dort die Bereiche „Kommunikation und Nachhaltigkeit" verantwortet. Mit ihrer Mitte Juni bekanntgegeben Berufung in die Geschäftsführung war sie vom IVK auch als Nachfolgerin von van Halteren benannt worden, der wie damals angekündigt nach 38 Jahren beim IVK zum Jahresende in Ruhestand geht. Neben Haye und van Halteren gehören der IVK-Geschäftsführung derzeit noch Dr. Axel Heßland (Ressort Technik) und Klaus Winkels (Ressort Recht) an.



Van Halteren war 1983 als Assistent des Hauptgeschäftsführers beim IVK eingetreten, im Jahr 1992 hatte er dann selbst die Hauptgeschäftsführung übernommen. Seit 2002 gehörte er zudem dem Vorstand des Verbandes an, aus dem er aber bereits im Verlauf des vierten Quartals ausgetreten ist.