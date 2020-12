Fördermittel Investitionsprogramm Wald ausgeschöpft

Die im Bundesprogramm „Investitionszuschüsse zu Digitalisierung und Technik für die nachhaltige Waldwirtschaft“ zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel sind ausgeschöpft. Dies hat die mit der Abwicklung beauftragte Landwirtschaftliche Rentenbank am 25. November mitgeteilt. Laut Rentenbank werden die bis 24. November von den Hausbanken der Antragstellter eingereichten Unterlagen berücksichtigt und der Anspruch auf Förderung von Investitionsmaßnahmen geprüft. Darüber hinaus können Hersteller und Händler weiterhin Vorschläge für die Positivliste einreichen, diese werden von der Rentenbank fortlaufend geprüft. Bei Bedarf wird die Liste weiter aktualisiert.



In dem am 29. Oktober im Bundesanzeiger veröffentlichten Förderprogramm des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) sind 50 Mio € hinterlegt. Gefördert werden private und kommunale Forstbetriebe, forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse, forstliche Lohnunternehmer, forstliche Sachverständige und Forstbaumschulen. Förderfähig sind die in der Positivliste festgeschriebenen Investitionen in IT-Hard- und Software, Maschinen, Geräte, Zugpferde, Anlagen und Bauten, die in der nachhaltigen Forstwirtschaft und der mobilen Holzbearbeitung zum Einsatz kommen.