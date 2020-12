Aurena versteigert Anlagen von Wick-Fenster

Das Auktionshaus Aurena Auktionen versteigert im Rahmen von zwei Online-Auktionen am 9. Dezember die Maschinen des insolventen Fensterherstellers Wick Fenster & Sonnenschutz. Die Anlagen und das Zubehör für die Fensterfertigung können am 7. Dezember im Werk in Vorchdorf besichtigt werden. In der ersten Auktion kommen rund 965 Positionen überwiegend aus der Holzfensterfertigung zum Aufruf. Die zweite Auktion mit 166 Positionen umfasst das Zubehör der Fensterfertigung unter anderem mit Großposten von Beschlägen, Dichtungen und Rollenbändern sowie Kleinmaschinen.