XXXLutz-Gruppe firmiert Kika-Filialen in Osteuropa um

Die österreichische XXXLutz-Gruppe firmiert die im vergangenen Jahr übernommenen Kika-Filialen in Osteuropa auf die Marke XXXLutz um. Den Anfang machen heute die tschechischen Kika-Standorte in Cestlice, Pilsen, Ostrava, Liberec, Budweis, Olomouc und Letnany. Die sieben Filialen ergänzen das bisherige tschechische XXXLutz-Netz mit den drei Einrichtungshäusern in Prag Stodulky, Prag Cerny Most und Brünn.



Nach Angaben von XXXLutz-Unternehmenssprecher Thomas Saliger ist für September und Oktober zudem die Überführung der in der Slowakei bzw. Ungarn erworbenen Kika-Filialen auf XXXLutz geplant. In der Slowakei sind davon fünf und in Ungarn sechs Filialen betroffen. Die beiden Kika-Standorte in Rumänien sollen zum Jahresende folgen. Darüber hinaus will XXXLutz noch in diesem Jahr mindestens zehn neue Einrichtungshäuser in den restlichen zehn Landesmärkten eröffnen.