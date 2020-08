Villeroy & Boch: Neuer Vorstand Bad und Wellness

Die Villeroy & Boch AG hat Georg Lörz mit Wirkung zum 1. August in den Vorstand berufen und ihm die Verantwortung für den Bereich „Bad und Wellness“ übertragen. Er ist damit auf Andreas Pfeiffer nachgefolgt, der das Unternehmen nach der Einarbeitung von Lörz verlassen wird.



Lörz war bereits von 2003 bis 2008 als Leiter Sales und Marketing im Bereich Bad und Wellness bei Villeroy & Boch beschäftigt. Im Anschluss war er unter anderem rund acht Jahre für den belgischen Recticel-Konzern in Deutschland und der Schweiz tätig. Zuletzt war er Mitgründer und Managing Director des tschechischen Anbieters von Badmöbeln nach Maß WerkBad.



Neben Lörz gehören dem Villeroy & Boch-Vorstand noch CEO Frank Göring, CFO Dr. Markus Warnke und Gabi Schupp (Vorstand Tischkultur) an.