Thüringen rechnet mittlerweile mit 5,5 Mio fm Käferholz

In den Wäldern von Thüringen sind im bisherigen Jahresverlauf rund 40.000 ha Wald durch Trockenheit und Borkenkäferbefall zerstört worden. Bis Ende Juli wurden bereits rund 1,7 Mio fm Stehendbefall durch Borkenkäfer erfasst. Der Landesbetrieb ThüringenForst rechnet je nach Witterungsverlauf bis Jahresende mittlerweile mit dem Anfall von bis zu 5,5 Mio fm Käferholz über alle Waldbesitzarten hinweg.



Darüber hinaus war der Landesbetrieb bereits im Frühjahr von Schäden in Laubholzbeständen in Höhe von rund 1,5 Mio fm ausgegangen. Nach insgesamt rund 2,6 Mio fm Schadholzanfall im Laub- und Nadelholz im Gesamtjahr 2019 könnte sich demnach das Aufkommen im laufenden Jahr fast verdreifachen.