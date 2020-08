Tarkett hat Umzug nach Ludwigsburg abgeschlossen

Der französische Bodenbelagskonzern Tarkett hat den Sitz seiner deutschen Niederlassung Tarkett Holding von Frankenthal nach Ludwigsburg verlegt. Der Umzug sollte eigentlich bereits im Frühjahr abgeschlossen werden. Aufgrund der Corona-Krise ist es aber zu Verzögerungen gekommen. Offiziell eröffnet wurden die neue Verwaltung am 4. August.



Die Entscheidung zur Verlagerung ist schon von rund zwei Jahren gefallen. Bei dem bisher angemieteten Standort in Frankenthal handelt es sich um ein altes Industriegebäude, das nicht mehr den Anforderungen bzw. dem Anspruch des Unternehmens entsprochen hat. In der Folge wurden mehrere Standortoptionen geprüft und letztendlich ist die Wahl auf das in Ludwigsburg realisierte Neubauprojekt „BOB Rheinland“ gefallen.



Tarkett hat die beiden oberen Etagen des fünfgeschossigen Gebäudes angemietet. Etage vier verfügt über eine Fläche von 1.036 m² und Etage fünf hat 768 m² zuzüglich einer Dachterrasse. Neben Büros für die rund 90 Mitarbeiter hat Tarkett Holding auch einen Showroom eingerichtet.