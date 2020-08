Sägewerk und Abbundanlage durch Brand zerstört

Am Mittwochabend ist es in dem Sägewerks- und Zimmereiunternehmen Eugen Reichwein in Elz zu einem Gro0brand gekommen. Wie Geschäftsführer Peter Reichwein gegenüber der „Frankfurter Neue Presse“ erklärt hat, wurde durch den Brand eine von zwei Produktionshallen zerstört, in der die Sägewerks- sowie ein CNC-Abbundanlage installiert waren. Die bisherigen Schadensschätzungen liegen bei 1,5 Mio €.