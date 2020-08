Registrierung für International Softwood Conference

Interessenten können sich ab sofort online für eine Teilnahme an der 68. International Softwood Conference (ISC) registrieren. Die ursprünglich vom 6. bis 9. Oktober 2020 in Helsinki geplante Veranstaltung wird aufgrund der Corona-Krise nun am 8. Oktober von 12:00 bis 16:20 Uhr als reine Online-Konferenz durchgeführt.



Nach Angaben der European Timber Trade Federation (ETTF) und der European Organisation of the Samill Industry (EOS) werden die durch die Corona-Krise ausgelösten makroökonomischen Auswirkungen und Veränderungen beim Holzverbrauch und in der Holzproduktion das zentrales Thema der Konferenz sein. Informationen zu den Borkenkäferkalamitäten in British Columbia und in Mitteleuropa werden die Veranstaltung abschließen. Alle Vorträge werden vorab aufgezeichnet, die Diskussionen werden jeweils live übertragen.