PSA hat Terminal für Rundholzexport ausgebaut

Die Schwesternunternehmen PSA Antwerp und PSA Breakbulk des Logistikkonzerns PSA International werden künftig verstärkt Rundholzverschiffungen im Hafen Antwerpen abwickeln. Im Rahmen des im Juli 2020 abgeschlossenen „Log Handling Concept“ wurde das Churchill Terminal am Kai 410 im Hafen Antwerpen so umgestaltet, dass sowohl Rundholzverladungen per Container als auch für Break Bulk-Verschiffungen durchgeführt werden können. Dabei bieten die beiden PSA-Gesellschaften zusammen mit Partnerbetrieben die komplette Abwicklung inklusive Begasung und pflanzenschutzrechtliche Dokumentation (CFS Activities) an. Bislang waren im Hafen Antwerpen nur Einrichtungen für die Abwicklung von mit Rundholz beladenen Containern vorhanden.