Online-Format für Internationalen Holztag geplant

Für den Internationalen Holztag in Klagenfurt am 16. Oktober plant der Fachverband der Holzindustrie Österreich zusätzlich ein Online-Format. Der Termin des Holztags war zusammen mit der parallel ausgerichteten Internationalen Holzmesse in Klagenfurt infolge der Corona-Pandemie verschoben worden. Der ursprüngliche Termin der Holzmesse wäre vom 2. bis 5. September gewesen, der Holztag hätte dementsprechend am 4. September ausgerichtet werden sollen. Der neue Termin der Messe ist der 15. bis 17. Oktober.