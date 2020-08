Nadelstammholzpreise sind in Finnland wieder gesunken

Im Laufe des zweiten Quartals haben die Nadelstammholzpreise in Finnland weiter nachgegeben, während die Preise für Industrieholz gestiegen sind. Trotz der gegenläufigen Entwicklung bleiben alle für Juni von der Finnish Forest Industries Federation (FFIF) ermittelten Preise weiter hinter den entsprechenden Vorjahreswerten zurück.



Laut FFIF lag der durchschnittliche Auf Stock-Preis für Kiefernstammholz mit 53,85 €/m³ um 1,8 % unter dem März-Wert sowie um 4,8 % niedriger als im Vorjahr. Bei Fichtenstammholz ergibt sich ein Rückgang um 0,8 % bzw. 2,9 % auf 58,00 €/m³. Bei den Industrieholzsortimenten hat der Preis für Kiefer im Vergleich zum Vorjahr mit -2,8 % auf 17,69 €/m³ am stärksten nachgegeben, gegenüber März ergibt sich allerdings eine Steigerung um 1,3 %. Mit einer Preissteigerung um 5,2 % auf 17,69 €/m³ hat der Fichtenindustrieholz im Laufe des zweiten Quartals am stärksten zugelegt, zum Vorjahr bleibt hier noch ein geringfügiges Minus von 0,8 %. Der durchschnittliche Auf Stock-Preis für Birkenindustrieholz lag im Juni bei 17,00 €/m³ und damit um 1,5 % über dem März und 1,8 % unter dem Wert von Juni 2019.