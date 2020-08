Mercer bietet 26 Mio US$ plus Verbindlichkeiten

In dem laufenden Bieterverfahren über Klausner Lumber One hat die kanadische Mercer International einen Kaufpreis von 26 Mio US$ in bar zuzüglich der Übernahme der Verbindlichkeiten geboten. Der Anwälte von Klausner haben gestern vor dem zuständigen U.S. Bankruptcy Court, District of Delaware den Antrag gestellt, Mercer International als „Stalking Horse Bidder” zu benennen (Stalking Horse Designation) und den Konzern mit verschiedenen Bietergarantien für den vorgeschlagenen Kauf zu versehen. Das Gericht hat dem Antrag bereits zugestimmt und für Einwände gegen die Bennennung eine Frist bis zum 10. August gesetzt, die Anhörung zu dem Antrag soll am 11. August stattfinden. Es bleibt daher abzuwarten, ob in den nächsten Tagen weitere Interessenten ihrerseits konkrete Angebote abgeben werden. Neben einem mitteleuropäischen war zuletzt auch noch ein zweiter kanadischer Holzkonzern als potenzieller Kaufinteressent genannt worden.



Aus den Gerichtsunterlagen geht hervor, dass der Verkehrswert der Assets von Klausner Lumber One einschließlich Gebäude und Grundstücke auf zusammen rund 87 Mio US$ geschätzt wird. Die Gesamtverbindlichkeiten (total liabilities) des Unternehmens summierten sich zum Stichtag 30. Juni 2020 auf insgesamt rund 208,5 Mio US$. Im Geschäftsjahr 2019 werden für Klausner Lumber One Bruttoeinnahmen (gross revenue) in Höhe von 23,0 Mio US$ ausgewiesen, im Jahr zuvor sollen es demnach 91,3 Mio US$ gewesen sein.



Mit dem jetzt weit fortgeschrittenen Bieterverfahren über Klausner Lumber One wird auch die Vermarktung der Assets der Klausner Lumber Two wieder stärker in den Fokus rücken. Laut US-Medienberichten konnte Ende Juli zwischen dem Unternehmen und dem Halifax County ein Vergleich geschlossen werden. Ziel des Vergleichs, der am 20. August ebenfalls am U.S. Bankruptcy Court in Wilmington, Delaware, verhandelt wird, ist es, den Weg für einen vergleichbaren Verkaufsprozess wie für Klausner Lumber One zu ebenen.