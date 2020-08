Kompromiss im Streit um Straßensperren für Holz-LKW

In dem Streit zwischen dem baden-württtembergischen Landwirtschafts- und dem Verkehrsministerium über die Sperrung von 515 Straßen für Rundholztransporte gibt es nun einen Kompromiss. Dies berichten baden-württembergische Tageszeitungen in ihren Online-Ausgaben. So haben beiden Ministerien bestätigt, dass die Liste noch einmal überprüft wird. Aus den in der Liste genannten Strecken werden für Rundholztransport wichtige Strecken ausgeschieden. Die Brücken dieser Straßen sollen von den Behörden dann gesondert überprüft und fallweise über eine Freigabe entschieden werden.