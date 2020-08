Guangxi Lelin bestellt bei Dieffenbacher 80 m-Presse

Der chinesische Holzwerkstoffhersteller Guangxi Lelin hat bei der Dieffenbacher-Gruppe im Juli einen Folgeauftrag für eine MDF-Anlage platziert. Der Auftrag umfasst alle wesent-lichen Komponenten vom Fasersichter bis zum Lagersystem, darunter auch eine 80 m lange CPS+. Laut Dieffenbacher wird das die längste bislang für die Holzwerkstoffproduktion eingesetzte kontinuierliche Presse. Die Anlage soll ab dem zweiten Quartal 2021 an dem in der Nähe der chinesisch-vietnamesischen Grenze liegenden Standort Chongzhuo/Provinz Guangxi installiert und im Herbst 2021 in Betrieb genommen werden.



Guangxi Lelin hatte bereits im Juni 2018 eine THDF-Anlage bei Dieffenbacher bestellt. Diese Anlage, die bis zu 1 mm dünne MDF/HDF-Platten produzieren kann, wurde am Stammsitz Nanning installiert und im Oktober 2019 in Betrieb genommen.