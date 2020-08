Geschätzt 300.000 € Brandschaden bei Bien-Holz

Im Sägewerk von Bien-Holz in Lauterbach/Hessen ist es gestern Abend zu einem Brand in einer Produktionshalle gekommen. In einer ersten Schätzung geht die Polizei von 300.000 € Sachschaden aus. Der Brand war bei laufender Produktion im Bereich der Sägelinie ausgebrochen. Der Schwelbrand hat sich dann über Elektroleitungen ausgebreitet und auf das Gebäude übergegriffen.