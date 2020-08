Fertigbauquote ist auf über 22 % gestiegen

Im ersten Halbjahr sind in Deutschland insgesamt 11.344 Ein- und Zweifamilienhäuser in Fertigbauweise genehmigt worden. Bei bundeswweit insgesamt 51.427 Baugenehmigungen erhöhte sich der Anteil der Fertighäuser auf 22,1 %, zur Jahresmitte 2019 lag der Wert noch bei 20,6 %.



Die meisten Fertighäuser in Holzbauweise wurden im ersten Halbjahr in Bayern genehmigt. Hier entfielen 3.057 von 11.994 Genehmigungen auf diese Bauweise; die Quote lag damit bei 25,5%. Die höchste Fertigbauquote weist erneut Baden-Württemberg mit 38,5 %, hier waren 2.553 von 6.626 neu genehmigte Ein- und Zweifamilienhäuser der Fertigbauweise zuzuordnen.