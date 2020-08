Bien-Holz wird nach Brand etwa drei Wochen stehen

Der Einschnitt in dem durch einen Brand Anfang August beschädigten Sägewerke von Bien-Holz in Lauterbach/Hessen muss für schätzungsweise drei Wochen gestoppt werden. Um laufende Kontrakte zu bedienen, sollen Teillieferungen über das Sägewerk der Tochtergesellschaft Bien-Holz Sägewerken Uelzen abgewickelt werden.



Das Werk in Lauterbach verfügt wie das Werk in Uelzen über eine Einschnittskapazität von rund 300.000 fm/Jahr im Zweischichtbetrieb. In Lauterbach kann sowohl Lang- als auch Kurzholz bis zu einem Stockdurchmesser von 45 cm eingeschnitten werden. In Uelzen konzentriert sich Bien-Holz auf den Einschnitt von Nadelkurzholz in 2,4 m-Längen. Produktionsschwerpunkt sind in beiden Werken Sortimente für die Paletten- und Verpackungsindustrie.